Депутат Европарламента призвала власти Грузии признать Афгана Мухтарлы пострадавшим

Председатель ПА «Евронест», депутат Европарламента Ребекка Хармс встретилась с женой и адвокатом похищенного в Тбилиси 29-го мая и незаконно вывезенногго в Азербайджан журналиста Афгана Мухтарлы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство azadliq.info.

Во время встречи депутат Европарламента Ребекка Хармс обсудила с адвокатом журналиста Афгана Мухтарлы некоторые детали по делу, затем, во время пресс-конференции по итогам своей встречи, она призвала власти Грузии провести беспристрастное и независимое расследоваие этого дела.

Кроме того, председатель ПА «Евронест», депутат Европарламента Ребекка Хармс призвала власти Грузии признать Афгана Мухтарлы пострадавшим, дав ему статус жертвы.

«Думаю, что власти Грузии должны провести беспристрастное и независимое расследоваие этого дела. Этот вопрос мы обсудили и в Европарламенте, сообщив о нем правозащитным организациям. Думаю, что власти Грузии должны признать Афгана Мухтарлы и его жену пострадавшими. Мы должны попытаться освободить Афгана Мухтарлы»,- сказала депутат Европарламента Ребекка Хармс.

Она пообешала представить жалобу в адрес азербайджанских властей по этому делу.



Афган Мухтарлы известен как оппонент и критик политики азербайджанских властей. С 2015 года он вынужден жить в Тбилиси. На днях он исчез, в связи с чем семья обратилась в полицию. Позднее он объявился в Баку и был арестован. Он заявил, что его похитили в центре Тбилиси неизвестные лица в гражданском, которые говорили на грузинском. Его посадили в машину, вывезли з Грузии, избили, завязали глаза, пересадили в другую машину, а на азербайджанской границе – в третью, где уже говорили по-азербайджански. В машине ему положили в карман крупную сумму, и теперь азербайджанские власти обвиняют его в контрабанде денег и нарушении границы.

Адвокат журналиста встретился с ним и утверждает, что на лице явные следы избиений. Афган испытывает сильные боли и предполагает, что ему сломали ребро.

Сабаильский районный суд в качестве меры пресечения Афгана Мухтарлы применил арест на три месяца.

Тревогу по делу похищения журналиста высказали авторитетные международные организации, Евросоюз, надлежащие органы Грузии, в том числе и глава государства Георгий Маргвелашвили. 15-го июня Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал освободить Афгана Мухтарлы и прекратить преследования в его адрес. Депутаты Европарламента выступили с резкой критикой по поводу положения прессы в Азербайджане.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что власти Азербайджана должны прекратить преследования журналистов и правозащитников по уголовным надуманным делам, и должны немедленно освободить всех политзаключенных.

Кроме того, депутаты Европарламента призвали власти Грузии детально расследовать обстоятельства похищения Афгана Мухтарлы и прояснить вопрос участия в этом грузинских агентов.