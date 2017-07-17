Армянская канатная дорога "ТаТевер" установила новый рекорд по числу посетителей за день
15:23, 17 Июль, 2017
Самая длинная в мире реверсивная канатная дорога "ТаТевер" (Крылья Татева), расположенная на юге Армении, 16-го июля обслужила 1 371 человека. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба фонда IDeA.
Предыдущий рекорд был установлен 20-го июля 2014 года, тогда канатной дорогой за один день воспользовались 1 321 человек.
Рекордной является не только протяженность канатной дороги - 5,7 км, но и сроки строительства – 10 месяцев.
Официальный запуск канатной дороги на юге Армении состоялся 16 октября 2010 года. По последним данным за 2016-й год число пассажиров канатной дороги превысило 505 тысяч людей.
Самая высокая точка канатной дороги - 330 метров, путь в одном направлении из села Алидзор в знаменитый средневековый Татевский монастырь Сюникской области занимает 11 минут.
Татевская канатка 23-го октября 2011 года получила удостоверение Книги рекордов Гиннеса, официально закрепив статус самой длинной в мире реверсивной пассажирской канатной дороги.
Татевский монастырь был крупным культурным центром со скрипторием (мастерская по переписке рукописей), библиотекой и одним из известнейших средневековых университетов.
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