В ООН заявили о росте числа жертв среди мирного населения в Афганистане

Количество жертв среди мирного населения в Афганистане выросло на 2% по сравнению с данными за прошлый год, в текущем году погибли 1662 мирных жителя, говорится в докладе, подготовленном агентствами ООН по ситуации в стране за первое полугодие 2017 года.

"Всего за период с 1 января по 30 июня было зарегистрировано 1662 смерти мирных жителей, что на 2% выше, чем за тот же период прошлого года. Количество раненых мирных жителей за тот же период снизилось на 1% и составило 3581 человек", — говорится в докладе, подготовленном Миссией ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Согласно проведенному исследованию, 40% жертв среди мирного населения погибли в результате действий антиправительственных сил, которые использовали самодельные взрывные устройства или становились смертниками,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Одно из самых смертоносных с 2001 года нападений произошло 31 мая нынешнего года и унесло жизни порядка 92 мирных граждан, свыше 500 человек были ранены. Растет также количество жертв среди детей и женщин. Всего за указанный период погибли 174 женщины, 462 были ранены, что на 23% больше, чем в прошлом году.

Всего по данным ООН с января 2009 года в Афганистане погибли 26,5 тысяч мирных граждан и 49 тысяч получили ранения.