Число жертв наводнений на юго-западе Японии достигло 34

Японские медики подтвердили гибель еще двух человек в результате оползней и паводков после затяжных ливневых дождей на юго-западном острове Кюсю, таким образом, общее число жертв стихии к настоящему времени выросло до 34 человек.

Ранее сообщалось о 32 погибших. Еще семь человек считаются пропавшими без вести.

Более двух тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны продолжают поиски пропавших без вести. Рекомендация об эвакуации сохраняется для почти 2,2 тысячи человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На юго-западном острове Кюсю из-за длительных ливневых дождей произошли множественные паводки и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты. Количество выпавших здесь только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.