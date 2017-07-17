Предотвращена попытка незаконного ввоза на территорию Армении 19 тонн машинного масла

КГД продолжает строго контролировать товары, ввозимые из стран ЕАЭС. Некоторые хозчйствующие субъекты, пользуясь либерализацией импорта товаров, ввозимых из стран ЕАЭС, различными махинациями на границе пытаются обойти таможенный контроль.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении, сотрудниками службы внутренней безопасности и оперативной разведки КГД на днях удалось обнаружить на КПП в Баграташене 19 тонн машинного масла, принадлежащего компании «Лус-88», не имеющего акцизной маркировки. Данный груз, кстати, в накладной был обозначен как моющее средство.

По данному случаю подготовлены материалы, которые направлены в соответствующие инстанции для дальнейшего производства.