Делегации из 50 стран планируют принять участие в авиасалоне МАКС-2017, заявил заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин, возглавляющий официальную делегацию компании на салоне.

"Экспозицию "Рособоронэкспорта" на салоне посетят делегации около 50 стран. Ожидается, что особый интерес они проявят к самолетам типа Су-30, Су-35, МиГ-29М/М2 и Ил-76МД-90А, а также вертолетам Ми-28НЭ, Ми-35М, Ми-17, Ми-26Т2 и Ка-52. Кроме того, традиционно внимание иностранных заказчиков будет приковано к продукции для ПВО: зенитной ракетной системе большой дальности С-400 "Триумф", зенитным ракетным комплексам "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", а также зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1", а также средствам радиоэлектронной борьбы", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 станет 13-м по счету. Он пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.



