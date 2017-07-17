В ближайшие дни дорога Степанцминда-Ларс по нескольку часов в день будет закрыта

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что, согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, 17-20-го июля дорога Степанцминда-Ларс по нескольку часов в день будет закрыта. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, по обочинам дороги ведется расчистка скалистых склонов, по этой причине по нескольку часов в день движение на дороге Степанцминда-Ларс будет перекрыто.

В частности, 17-20-го июля движение на дороге Степанцминда-Ларс будет перекрываться на 2 часа несколько раз в период времени с 07:00 до 18. :00. Контроль за регулированием движения в этих условиях и координация возложены на ППС полиции.