ЕС введет санкции против 16 сирийских ученых и военных под предлогом химатак

Совет ЕС введет в понедельник новые санкции против 16 сирийских ученых и военных, которые могут имеют отношение к многочисленным химическим атакам в Сирии в последние месяцы. Об этом сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Мы будем говорить о санкциях против причастных к серии варварских химических атак в Сирии за последние месяцы.

Официальный Дамаск ранее неоднократно предоставлял информацию, которая была также подтверждена Министерством обороны РФ, что за химическими атаками в Сирии стоят представители местных террористических организаций, которые таким образом пытаются спровоцировать военную интервенции Запада против сил сирийского президента Башара Асада,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



