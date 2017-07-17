Оборонный бюджет Армении в 2017 году, включая капитальные расходы, составляет 226 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр финансов Армении Вардан Арамян. По его словам, оборонный бюджет Армении будет ежегодно увеличиваться на 26-27 млрд драмов.

«Целью обозначены не номинальные показатели, а выделяемые на обороны средства в процентном сооыношении к ВВП – а именно, 4% ВВП. До 2020 года запланирован оборонный бюджет в размере 500-600 млн долларов»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.