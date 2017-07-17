Израиль рассматривает возможность присоединения к проекту TANAP

Посол Израиля Дан Став заявил о том, что в будущем Израиль может присоединится к проекту TANAP.

Как сообщает Арменпрес, об этом пишет EurAsia Daily.

По его словам, Израиль хочет стать страной экспортером газа и продавать «голубое топливо» в Европу.

«В настоящее время у нас есть два варианта — посредством Кипра и Греции, другой посредством Турции и TANAP. В данный момент мы рассматриваем каждый из этих вариантов»,- сообщил посол.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз». Первоначальная пропускная способность TANAP составит 16 млрд кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, остальное — в Европу.



