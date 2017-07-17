Восстановление смертной казни в Турции "захлопнет дверь" на пути к членству этой страны в Евросоюзе, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.



"Это (восстрановление казни — ред.) захлопнет дверь к членству в ЕС", — приводит в понедельник слова Юнкера интернет-газета EUobserver.

По ее информации, президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, в годовщину неудавшегося военного переворота, что 250 погибших со стороны властей будут отомщены.

"Мы сначала оторвем головы этим предателям. Мы будем отрезать им головы", — цитирует Эрдогана издание.

В апреле конституционный референдум в Турции закончился победой сторонников перехода с парламентской на президентскую форму правления. Ожидается, что с новыми полномочиями глава государства может провести в Турции референдум о восстановлении смертной казни.