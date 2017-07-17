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В Минске началось заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ


В Минске началось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

С армянской стороны в нем принимает участие глава МИД РА Эдвард Налбандян.

По традиции сначала министры проводят встречу в узком составе, а затем к ним присоединяются члены делегаций.

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