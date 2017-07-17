Приграничные общины в Армении будут обеспечены опорными пунктами гражданской обороны

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян в ходе рабочего визита в Тавушскую область принял участие в открытии новых и модернизированных опорных пунктов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Как указывается, продолжаются процесс технического переоснащения, модернизации опорных пунктов гражданской обороны, а также работа по строительству новых опорных пунктов.

В Тавушской области Армении развернуты и функционируют опорные пункты гражданской обороны в приграничных общинах Азатамут, Чинари, Неркин Кармир Ахпюр, Айгепар, Мовсес, Паравакар, Воскеван, Саригюх, Бердаван и Коти.

В обозримом будущем планируется открыть еще 10 опорных пунктов гражданской обороны в приграничных общинах Тавушской и Вайоцдзорской областей.