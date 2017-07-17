Министру экономического развития и инвестиций Армении Сурену Караяну представили экономическую программу Сюникской области

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян с 14 по 16 июля с рабочим визитом находился в Сюникской области Армении, с целью ознакомления с экономическими и туристическими программами области. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономического развития и инвестиций Армении. Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян оценил перспективы развития легкой промышленности в Сюнике и заявил о возможности создания 1500 новых рабочих мест.



Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян посетил строительную площадку компании «Сюник Фуд». По словам исполнительного директора данной компании Сармена Саркисяна, строительные работы закончатся через два месяца, после чего будет начато производство консервов.

Отмечается также, что министр посетил строительную площадку свободной экономической зоны в Сюникской области с целью ознакомления с процессом реализации данной программы.

Министру С. Караяну были представлены макет свободной экономической зоны, инфраструктуры и подробности проведения строительных работ.

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян и руководство таможенного пункта армянского Мегри с организаторами свободной экономической зоны обсудили этапы и сроки реализации данной программы.

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян на таможенном пункте Мегри также ознакомился с информационными материалами, предназначенными для иранских туристов, данными касательно турпотока.

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян также посетил Мегринский консервный завод.

Отмечается также, что в Сюникской области Сурен Караян обсудил потенциал данной области в сфере легкой промышленности.

По словам министра, благодаря лишь существующим мощностям в Сюникской области возможно создание дополнительных 1000-1500 рабочих мест в сфере легкой промышленности.