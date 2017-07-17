Продажа со стороны РФ вооружений Азербайджану– самая болезненная сторона российско-армянских отношений: президент Армении Серж Саргсян

Продажа со стороны РФ вооружений Азербайджану– самая болезненная сторона российско-армянских отношений. Как передает «Арменпресс», об этом президент Армении Серж Саргсян сказал в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения».

Это проблема – самая болезненная сторона армяно-российской дружбы, армяно-российского военного сотрудничества, двусторонних отношений в целом, заявил президент Армении Серж Саргсян, коснувшись темы поставок РФ вооружения Азербайджану.

«Этот вопрос, по моему мнению, бросает тень на многое. Но, с другой стороны, существуют обстоятельства, которые, возможно, для нас не являются приемлемыми, в то время как приемлемы для них.

Пока ничего серьезного не произошло. Если в какой-то момент это приведет к серьезным последствиям, тогда и можно обвинять. Если же серьезных последствий не будет, мы должны рассматривать это как долгосрочную политическую деятельность российской стороны по стабилизации ситуации в регионе», – сказал президент Армении Серж Саргсян.

Что касается прекращения сотрудничества с РФ или же его сокращения, то, как сказал президент Армении Серж Саргсян, «это крайне опасные слова, они могут создать крайне тяжелую ситуацию».

«Когда говорят – пересмотрите, с кем вы хотите пересмотреть? С Турцией, с НАТО? Там все с открытыми объятиями ждут Армению? Или же мы враждуем со всеми, или же мы всем говорим – вы помогаете Азербайджану, и мы остаемся одинокими против всего мира?»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Президент Армении Серж Саргсян подчеркнул, что Армения проводит соразмерную внешнюю политику, имея близких союзников и сотрудничая с партнерами.

Президент Армении Серж Саргсян прокомментировал также членство Армении в ОДКБ.

ОДКБ и бывший генсек Организации Николай Бордюжа лично всегда реагировали на события, происходящие на армяно-азербайджанской границе, и реагировали очень жестко, заявил в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения» президент Армении Серж Саргсян.

«Очевидно, что ОДКБ должна занимать более пассивную роль по ситуации на линии соприкосновения, так как там действуют вооруженные силы Карабаха, Армия обороны, а не армия Армении», - отметил он.

По словам президента, чтобы составить полноценное представление о действиях ОДКБ, нужно изучить принятые Организацией документы, заявления.

«В минувшем году в Ереване прошел саммит ОДКБ. Прошу, ознакомьтесь с принятым на саммите заявлением. Эмоциональная сторона очень важна. Я это прекрасно понимаю, но главное – суть. И по сути ОДКБ никогда не выступала с заявлениями, которые могут противоречить интересам Армении».