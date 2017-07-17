Темпы роста ВВП КНР в первом полугодии составили 6,9%

Темпы роста ВВП Китая по итогам первого полугодия 2017 года составили 6,9%, за этот период объем ВВП достиг 38,149 трлн юаней ($5,65 трлн). Об этом говорится в обнародованном в понедельник докладе Государственного статистического управления КНР.

"Правительство Китая активно содействовало продолжению реформ экономики с целью повышения качественных показателей в развитии страны, а также повышения эффективности управления экономических процессов", - говорится в докладе. Авторы доклада также отмечают, что Пекин уделяет "большое значение внедрению инноваций, росту доходов населения и поддержанию экономической стабильности".

По итогам второго квартала текущего года темпы роста составили 6,9%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Китае происходит постепенное замедление темпов роста национальной экономики. Так в 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году - 9,2%, а в 2012 году - 7,8%. По итогам 2013 года темпы роста экономики Китая замедлились до 7,7%, в 2014 году - до 7,3%, а в 2015 году они составили 6,9%. В 2016 году этот показатель замедлился до 6,7%.