Президент Армении Серж Саргсян видит возможности для существенного увеличения объема инвестиций

В экономике Армении видны позитивные сдвиги. Как передает «Арменпресс», об этом президент Армении Серж Саргсян сказал в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения».

При этом глава армянского государства положительно оценил работу правительства во главе с Кареном Карапетяном.Коснувшись обещания правительства Армении привлечь в ближайшие годы инвестиции на сумму 3 млрд долларов, президент заявил: «Считаю, главное – тенденция и ход, которые мы наблюдаем. Ход – позитивный. Мы имеем дело с процессами, людьми, и все процессы мы предусмотреть не можем».«Любые подсчеты основываются на прогнозируемых процессах и цифрах. Я согласен, что мы всегда должны руководствоваться реалистичным подходом, но я говорю об ином: я вижу позитивные сдвиги в экономике. Вижу возможности для увеличения инвестиций, причём существенного увеличения», – подчеркнул глава государства.На замечание об экономическом росте в 3,5% при обещанных 6-7%, президент сказал: «Нет, обещалось 5-7%, а зарегистрировано 3%. Именно поэтому менялись и правительства. А что было лучше – обещать 2 процента, а зарегистрировать 3%, а потом говорить, что нам удалось сделать больше? Кроме того, моё выступление, слава Богу, прозвучало после выборов, а не до них. То есть я ставлю перед правительством цель, задачу. А какую планку нужно ставить? Низкую или высокую? Такую, которой нужно достигать? Я счел правильным второе. Я считаю, что всегда нужно стремиться к большему».