После нападения на туристов в Хургаде МИД Армении не готовится сделать предупреждение о непосещении Египта

После нападения на туристов в Хургаде власти Египта усилили меры безопасности в зонах отдыха и туризма, следовательно, МИД Армении не готовится сделать предупреждение своим гражданам о непосещении Египта. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

-Готовится ли МИД Армении сделать предупреждение своим гражданам о непосещении Египта?

-Нет, МИД Армении не готовится сделать предупреждение своим гражданам о непосещении Египта. По данным посольства Армении в Каире, после нападения на туристов в Хургаде власти Египта усилили меры безопасности в зонах отдыха и туризма, следовательно, МИД Армении не готовится сделать предупреждение своим гражданам о непосещении Египта. Пострадавшим во время нападения гражданам Армении оказывается качественная медицинская помощь в одной из лучших клиник Каира.

14-го июля вооруженный ножом мужчина напал на иностранных туристов, отдыхающих на пляже одного из отелей в Хургаде. В результате погибли две женщины из Германии, еще четыре — из Армении, Чехии и России — получили ранения. Нападавшего задержали, это 28-летний Абдель Рахман Шаабан.

Мотивы, толкнувшие его на преступление, пока неизвестны. По имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Некоторые египетские СМИ написали, что он исповедовал идеологию ИГ, а на допросе заявил, что "жил по законам шариата". Другие СМИ утверждают, что причиной нападения стала бытовая ссора.