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Президент Арцаха Бако Саакян принял министра обороны Армении Вигена Саргсяна


17 июля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра обороны Республики Армения Вигена Саргсяна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны НКР Левон Мнацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в данной сфере

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