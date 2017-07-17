Наши вооруженные силы имеют достаточно оружия и боеприпасов: президент Армении Серж Саргсян

Вооружения ВС Армении периодически обновляются. Как передает «Арменпресс», об этом президент Армении Серж Саргсян сказал в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения».

«Мы приобретали серьезные вооружения, как до, так и ;после апрельской войны. Другое дело, что опыт любых боевых действий – будь то однодневные, однолетние, пятилетние,- является уроком, который надо изучить и сделать выводы. Именно во время боевых действий становится ясно, какое оружие и как использует противник»,- сказал президент Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос о пополнении вооружений в ВС Армении. Комментируя свое заявление о том, что армия вооружена оружием 80-х, президент Армении Серж Саргсян сказал: «Называющие себя политологами должны понимать – в какой аудитории это было сказано. Затем - да, тогда Азербайджан успел приобрести больше вооружений, которых у нас не было.

И– это не секрет, что Азербайджан богаче нас и больше тратит на вооружения, и если кто-то скажет, что Армению за 2 года, или за 5 лет можно сделать более богатой страной, чем Азербайджан – то это будет шарлатанством. Для этого нужно много времени. Мы и тогда, и сейчас имеем достаточно вооружений, чтобы, используч боеспособность наших ВС, нейтрализовать ту опасность, которая угрожает НКР или Армении».

Как сказал президент Армении Серж Саргсян, войны выигрывают не только оружием. «Основные дейтвенные факторы войны – солдаты и офицеры. Солдаты и командующие. И у солдат и командования должно быть не самое современное – поскольку, это невозможно для страны, а достаточное количество вооружений, для решения поставленной задачи. Сегодня наши ВС имеют достаточное количество вооружений и боеприпасов»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.