Сопредседатели Минской группы ОБСЕ четко знают, какая из сторон является автором эскалации: президент Армении Серж Саргсян

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ четко знают, какая из сторон является автором эскалации. Все знают, в этом можете быть уверены, что режим прекращения огня нарушает Азербайджан. Как передает «Арменпресс», об этом президент Армении Серж Саргсян сказал в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения».

Президент Армении Серж Саргсян заявил, что не разделяет мнение о том, что МГ ОБСЕ или иные международные организации ставят знак равенства между Арменией и Азербайджаном. ««И я не разделаю мнения, что МГ ОБСЕ или другие структуры ставят знак равенства между сторонами конфликта. Как минимум, трижды четко было указано, какая сторона нарушает режим прекращения огня», – сказа президент, добавив: «Все знают, в этом можете быть уверены, что режим прекращения огня нарушает Азербайджан», – сказал он.

“Как минимум три раза они явно указывали на сторону, являющуюся ответственной за нарушение режима прекращения огня. Но мы должны задать себе вопрос: а как иначе они могут действовать? Постоянное указывание в сторону Азербайджана может восприниматься как подстрекательство Армении к более жестким ответам, к более серьезным действиям”, - заявил президент в интервью программе "Р-эволюция" телекомпании "Армения”.

По его словам, в некоторых аспектах Минская группа ОБСЕ не всесильна.

“По отдельности, каждая страна МГ ОБСЕ может принудить Азербайджан действовать в своих интересах, но трудно представить, чтобы механизм принуждения применялся всегда. Кроме того, не всегда достигается нужный эффект, посмотрите сколько в мире конфликтов. Поэтому они стараются идти путем уговоров, а не грубого принуждения”, - сказал он.

Саргсян сказал, что в полуофициальной обстановке он провел беседу с одним из представителей стран-сопредседателей и спросил, почему не звучат адресные заявления? На что получил ответ, что делая адресные заявления, сопредседатели могут стать стороной конфликта, и все будут думать о том, что они ведут проармянскую политику.

Президент также сообщил, что не считает события 4 июля неким новым этапом в истории конфликта.

Вечером 4-го июля азербайджанская сторона предприняла очередную провокацию, обстреляв территорию Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика). Впервые после апрельской агрессии 2016 года, вооруженные силы Азербайджана применили системы залпового огня TR-107. 7-го июля в результате обстрелов со стороны ВС Азербайджана на границе с Карабахом были ранены трое армянских военнослужащих. ООН, МГ ОБСЕ и ПАСЕ призвали стороны вернуться за стол переговоров.

“Напряжение на линии соприкосновения сохраняется, и время от времени случаются события, которые при содействии как государства, так и СМИ, получают широкую общественную огласку. Обычно подобное случается тогда, когда результатом обострения становятся человеческие жертвы. Причина же сохранения напряженности является очевидной с тех пор, как Азербайджан почти в открытую отказался от мирного разрешения проблем на основе Мадридских принципов”, - сказал Саргсян.

По словам президента, Азербайджану напряженную ситуацию необходимо поддерживать, чтобы показать своей общественности, что страна продолжает вести активную борьбу и не сдается, а также, чтобы постоянно напоминать международному сообществу о том, что они не собираются мириться со сложившейся ситуацией.

“Альтернативы мирным переговорам нет. Альтернативой является лишь военный путь, который нежелателен, в первую очередь для нас, потому что жизнь наших солдат и офицеров чрезвычайно ценна”, - сказал Саргсян.