Депутат прокурдской Демократической партии народов Турции Дилан Дирайет Ташдемир был задержан накануне в аэропорту имени Ататюрка. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Депутат прокурдской Демократической партии народов Турции Дилан Дирайет Ташдемир был препровожден в отделение полиции, где с него взяли показания по возбужденному против него делу. После допроса депутата прокурдской Демократической партии народов отпустили.

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (HDP), а также 11 депутатов от нее. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообщают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде». Фиген Юкседаг и Нурсель Айдоган были лишены депутатской непрокосновенности.