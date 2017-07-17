Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры с участием представителей оборонных ведомств

Республика Корея предложила КНДР провести переговоры с участием представителей оборонных ведомств в пограничном пункте Пханмунджом 21 июля с целью обсуждения путей снижения напряженности на Корейском полуострове. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Также южнокорейская сторона выступила с предложением организовать консультации по линии Красного Креста в этом же месте 1 августа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Последний раз Сеул и Пхеньян проводили межправительственные переговоры в конце 2015 года.

Ранее отмечалось, что к проработке этого плана представители министерства объединения, некоторых ведомств и военных приступили после того, как КНДР, по мнению Сеула, положительно отреагировала на выступление президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. В Берлине 6 июля он выступил с предложением о взаимном прекращении военных действий у границы по случаю очередной годовщины Соглашения о перемирии, подписанного 27 июля 1953 года. Тогда же южнокорейский лидер предложил провести встречи разделенных семей.

Вместе с тем Мун Чжэ Ин неоднократно указывал на необходимость налаживания отношений с КНДР и возобновления контактов.



