Граждане Венесуэлы не поддержали созыв Конституционной ассамблеи на народном референдуме

Более 98% венесуэльцев, проголосовавших на организованном оппозицией народном референдуме, высказались против созыва Конституционной ассамблеи (КА). Об этом сообщила по итогам обработки 95% протоколов комиссия из ректоров ведущих венесуэльских университетов, выступавших в качестве гарантов проведения плебисцита.

На референдум были вынесены три вопроса: "Вы отвергаете и не признаете созыв предложенной [президентом] Николасом Мадуро КА без предварительного одобрения венесуэльского народа?", "Требуете ли вы от Национальных боливарианских вооруженных сил соблюдать и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?", "Согласны ли вы с проведением обновления ветвей власти в соответствии с конституцией, а также с проведением выборов и созданием нового правительства национального единства?"

"На первый вопрос "да" ответили 6 387 854 человека, что составляет 98,4%", - зачитал на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала El Capitolio, ректор Столичного университета Бенхамин Шарифкер. На второй и третий вопросы положительно ответили 98,5% и 98,3% соответственно,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Всего в референдуме приняли участие более 7,18 млн граждан страны, сообщила ректор Центрального университета Венесуэлы Сесилия Гарсиа Ароча.

Численность население Венесуэлы составляет 31,1 млн человек (данные на 2015 год).



