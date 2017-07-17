У берегов Камеруна перевернулся военный корабль
Камерунский военный корабль, перевозивший военнослужащих, опрокинулся у юго-западного побережья страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в силах безопасности.
Инцидент с военным судном, перевозившим военных из элитных подразделений, произошел в воскресенье между городом Лимбе и полуостровом Бакасси, отмечает агентство. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».
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