В США четыре человека выжили после удара молнии
Четыре человека, в том числе маленький ребенок, пострадали из-за ударившей рядом с ними молнии на пляже в американском штате Южная Каролина, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня в прибрежном городе Айл-оф-Палмс. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь, однако, по данным агентства, их жизням ничто не угрожает.
На телах трех взрослых после удара молнии остались красные полоски, ребенок же получил травму головы, поскольку один из взрослых нес его на руках и выронил при ударе молнии, отмечает агентство.
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