Макрон констатировал выход на новый уровень сотрудничества с РФ по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью изданию Journal du Dimanche, что после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Версале сотрудничество между Парижем и Москвой по сирийскому вопросу вышло на новый уровень.

"Я констатирую после встречи в Версале, что мы продвинулись по этим двум вопросам", - сказал он по поводу "двух красных линий" по сирийскому досье: запрет на использование химоружия и обеспечение доступа гуманитарной помощи мирным жителям.

"Сотрудничество между нашими службами на местах вышло на совершенно иной, чем ранее, уровень", - добавил Макрон.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, он также сообщил, что Франция и Россия принимают совместные меры по борьбе с хакерством. "Необходимо разработать процедуру действий для предотвращения повторения пиратских информационных атак", - заявил президент, добавив, что Франция и РФ работают над этим.