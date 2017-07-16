В Иране арестовали брата президента
17:19, 16 Июль, 2017
Брат президента Ирана Хасана Рухани - Хуссейн Ферейдун арестован по подозрению в финансовых преступлениях, сообщил в воскресенье портал Iran Front Page.
"Множественные расследования проводились в отношении этого человека, расследования велись и в отношении других людей, некоторые из которых под стражей", - приводит портал слова представителя иранского суда.
"Вчера он был отпущен под залог, но так как не выполнил его условий, был помещен под стражу", - как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, добавил он.
Другие подробности пока не приводятся.
Хуссейн Ферейдун был спецпосланником иранского президента на переговорах по ядерной программе страны.
Фото: Reuters