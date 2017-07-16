Состояние пострадавших в ДТП в Турции грузинских детей оценили как удовлетворительное

Состояние детей из Грузии, пострадавших утром в воскресенье в результате аварии пассажирского автобуса в Турции, в целом удовлетворительное, сообщили журналистам в пресс-службе МИД Грузии.

"Сотрудники грузинского консульства в Трабзоне навестили пострадавших. К этому времени состояние здоровья пострадавших удовлетворительное, им оказывается медицинская помощь. На место едут председатель правительства Аджарии и министр здравоохранения", - сказали в пресс-службе ведомства.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, в МИД отметили, что находятся на постоянной связи с родителями пострадавших детей.

Как сообщают грузинские СМИ, в результате аварии, произошедшей в 120 км от Трабзона, близ города Гиресун, повреждения разной степени получили 24 из 38 человек, находившихся в автобусе, в основном дети. Нескольким из них потребовалась операция, девять человек продолжают оставаться в больницах.

По некоторым данным, автобус, в котором находились члены грузинского детского хореографического ансамбля "Лампреби", направлялся в Болгарию, где юные танцоры должны были выступить на фестивале.

Как сообщалось, автобус перевернулся в тот момент, когда почти все находящиеся в нем дети, их родители и руководители ансамбля спали. Предположительно, уснул и водитель, что и стало причиной аварии. По другой версии, у автобуса лопнула покрышка, в результате чего он съехал с дороги, врезался в столб и перевернулся.

По данному факту в Турции начато следствие.