В Х Всеармянских спортивных играх АВБС, посвященных 100-летию АВБС,  примут участие  1000 спортсменов  из диаспоры

В Х Всеармянских спортивных играх, посвященных 100-летию Армянского Всеобщего Благотворительного Союза, примут участие 1000 спортсменов из диаспоры. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе АВБС, в сообщении которого говорится:

«Х Всеармянские спортивные игры, посвященные 100-летию Армянского Всеобщего Благотворительного Союза, состоятся в Ереване 29-30 июля 2017г.

Проходящие раз в 4 года игры полюбились всем. А Х Игры должны стать особенными, поскольку они посвящены 100-летию Армянского Всеобщего Благотворительного Союза и продлятся до конца 2018г.

Число участников превысило 1000 – достигнув 1002 человек. Это спортсмены из США, Австралии, Каира, Канады, Иерусалима, Ливана, Лондона, Кипра, Армении, Южной Америки, Москвы, Греции, Болгарии, Сирии, Кувейта, Франции.

22 июля вечером в 7։30 часов состоится официальное открытие игр на ереванском стадионе «Республиканский». До этого на Мемориале Цицернакаберда у Вечного огня памяти жертв Геноцида будет зажжен факел игр Пан-АВБС, который будет перенесен на площадь Республики, где соберутся участники, официальные лица, гости. По окончании состоится концерт и фейерверк.

В программу игр включены специальные соревнования по военным играм, посещение воинских частей.

Официальная церемония закрытия состоится на ереванском стадионе «Мика» в субботу – 29 июля. По завершении церемонии состоится бал Победы.

АВБС готовит сюрпризы и для последующих дней – в присущем ему духе братства и единения».