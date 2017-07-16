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В Х Всеармянских спортивных играх АВБС, посвященных 100-летию АВБС,  примут участие  1000 спортсменов  из диаспоры


В Х Всеармянских спортивных играх, посвященных 100-летию Армянского Всеобщего Благотворительного Союза,  примут участие  1000 спортсменов  из диаспоры. Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  АВБС, в  сообщении которого говорится:

«Х Всеармянские спортивные игры, посвященные 100-летию Армянского Всеобщего Благотворительного Союза, состоятся в Ереване 29-30 июля 2017г. 

Проходящие  раз в  4  года  игры  полюбились всем. А Х Игры  должны  стать особенными, поскольку  они посвящены  100-летию Армянского Всеобщего Благотворительного Союза и продлятся  до конца 2018г. 

Число участников превысило 1000 – достигнув 1002 человек. Это спортсмены из США, Австралии, Каира, Канады, Иерусалима, Ливана, Лондона, Кипра, Армении,  Южной  Америки, Москвы, Греции, Болгарии, Сирии, Кувейта, Франции.

22 июля вечером в 7։30 часов состоится  официальное  открытие игр на  ереванском стадионе  «Республиканский». До этого на Мемориале  Цицернакаберда у  Вечного огня  памяти жертв  Геноцида будет зажжен факел игр Пан-АВБС, который будет перенесен на площадь Республики, где  соберутся  участники, официальные лица, гости. По окончании состоится концерт и фейерверк.

В программу  игр включены  специальные соревнования по военным играм, посещение воинских частей.

Официальная  церемония  закрытия состоится на  ереванском стадионе  «Мика» в субботу – 29 июля. По завершении церемонии состоится бал Победы.

АВБС готовит сюрпризы и для  последующих дней – в присущем ему  духе братства и единения».



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