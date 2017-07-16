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Водитель и пассажиры машины, перевернувшейся в овраг на дороге Гюмри-Бавра, госпитализированы


16 июля в 08:59 часов в  МЧС РА  поступил сигнал о том, что на 30-м км дороги Гюмри-Бавра машина марки Nissan перевернулась и свались в  овраг. Нужна  помощь.

На   место выехал  боевой расчет.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,  выяснилось, что на 12-м км дороги Гюмри-Бавра трассы М-1 машина марки Nissan Tida с г/н 34 MN 371 (водитель М.М. 1985 г/р) съехала с проезжей  части и перевернулась в  овраг на глубину 30 м.

Спасатели вытащили из машины водителя и пассажиров – Г. 1985 г/р, А. 2010 г/р  и Д.Г 2014 г/р, до приезда  скорой  помощи оказав  им  необходимую медпомощь.

Пострадавшие госпитализированы в гюмрийский МЦ «Австрийская больница матери и ребенка», где  врачи оценили их состояние  как  удовлетворительное.

Спасатели обесточили машину.



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