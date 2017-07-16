Водитель и пассажиры машины, перевернувшейся в овраг на дороге Гюмри-Бавра, госпитализированы

16 июля в 08:59 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на 30-м км дороги Гюмри-Бавра машина марки Nissan перевернулась и свались в овраг. Нужна помощь.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 12-м км дороги Гюмри-Бавра трассы М-1 машина марки Nissan Tida с г/н 34 MN 371 (водитель М.М. 1985 г/р) съехала с проезжей части и перевернулась в овраг на глубину 30 м.

Спасатели вытащили из машины водителя и пассажиров – Г. 1985 г/р, А. 2010 г/р и Д.Г 2014 г/р, до приезда скорой помощи оказав им необходимую медпомощь.

Пострадавшие госпитализированы в гюмрийский МЦ «Австрийская больница матери и ребенка», где врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

Спасатели обесточили машину.