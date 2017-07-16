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Новый официальный сайт Минфина РА – быстрый, объемно-оперативный


Минфин РА запустил новый официальный  сайт – с целью укрепления  общественного доверия и связи ведомство-общество.

Как  передает Арменпресс, об этом на встрече  с журналистами сказал пресс-секретарь Минфина Айк Беджанян. 

«Новый сайт minfin.am призван обеспечить четвертый  пункт «Основных направлений деятельности правительства» - максимальную  транспарентность отчетности госорганов и обратной  связи с хозяйствующими субъектами. Это современная форма  оперативной  и объемной  связи с возможностью расширения», - сказал Беджанян.  

Новинка сайта – форум «Вэбинар», на котором можно организовать оперативные  профессиональные, журналистские  и общественные  обсуждения, быстро  получать  информацию.

Сайт адаптивный, сохраняет внешний вид, имеет все  современные серверы, не связан с диаметром оборудования.

Физически сайт находится с Минфине  РА, но программное  обновление, доступность, система  безопасности обеспечены во всех соответствующих подразделениях министерства. 

Сайт доступен в разных поисковых системах, разных странах. Он максимально приспособлен для  подключения телефонов, планшетов больших и малых дисплеев, а также других гаджетов.

Сайт снабжен всеми разделами – в том числе графики госдолга РА и макроэкономических показателей, интерактивный бюджет, архив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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