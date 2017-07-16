Новый официальный сайт Минфина РА – быстрый, объемно-оперативный

Минфин РА запустил новый официальный сайт – с целью укрепления общественного доверия и связи ведомство-общество.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с журналистами сказал пресс-секретарь Минфина Айк Беджанян.

«Новый сайт minfin.am призван обеспечить четвертый пункт «Основных направлений деятельности правительства» - максимальную транспарентность отчетности госорганов и обратной связи с хозяйствующими субъектами. Это современная форма оперативной и объемной связи с возможностью расширения», - сказал Беджанян.

Новинка сайта – форум «Вэбинар», на котором можно организовать оперативные профессиональные, журналистские и общественные обсуждения, быстро получать информацию.

Сайт адаптивный, сохраняет внешний вид, имеет все современные серверы, не связан с диаметром оборудования.

Физически сайт находится с Минфине РА, но программное обновление, доступность, система безопасности обеспечены во всех соответствующих подразделениях министерства.

Сайт доступен в разных поисковых системах, разных странах. Он максимально приспособлен для подключения телефонов, планшетов больших и малых дисплеев, а также других гаджетов.

Сайт снабжен всеми разделами – в том числе графики госдолга РА и макроэкономических показателей, интерактивный бюджет, архив.

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