Прогноз МЧС РА: до +38...+39 тепла и высокая степень пожароопасности

МЧС РА сообщает, что 17-21 июля в Армении ожидается высокий температурный фон. В Ереване, Араратской долине и равнинах Сюника днем ожидается до +38...+39 тепла и высокая степень пожароопасности. Средняя температура будет выше нормы на 5-7 градусов.

На территории республики 17-21 июля погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

В вечерние часы в Араратской долине возможно усиление порывов до 16-21м/с.

Температура повысится на 2-3 градуса.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА,, в Ереване 17-21 июля погода ожидается без осадков. В вечерние часы в возможно усиление порывов до 19-21м/с.