Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль

Прогноз МЧС РА: до +38...+39 тепла и высокая степень пожароопасности


МЧС РА сообщает, что 17-21 июля в  Армении ожидается высокий  температурный  фон. В  Ереване, Араратской  долине и равнинах Сюника днем  ожидается до +38...+39 тепла и высокая степень пожароопасности. Средняя температура  будет выше  нормы  на 5-7 градусов.

На территории республики 17-21 июля погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

В  вечерние  часы в Араратской  долине  возможно усиление порывов до 16-21м/с.

Температура  повысится на 2-3 градуса.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,, в  Ереване 17-21 июля погода ожидается без осадков. В  вечерние  часы в    возможно усиление порывов до 19-21м/с.



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