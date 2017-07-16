Прогноз МЧС РА: до +38...+39 тепла и высокая степень пожароопасности
14:40, 16 Июль, 2017
МЧС РА сообщает, что 17-21 июля в Армении ожидается высокий температурный фон. В Ереване, Араратской долине и равнинах Сюника днем ожидается до +38...+39 тепла и высокая степень пожароопасности. Средняя температура будет выше нормы на 5-7 градусов.
На территории республики 17-21 июля погода ожидается без осадков.
Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.
В вечерние часы в Араратской долине возможно усиление порывов до 16-21м/с.
Температура повысится на 2-3 градуса.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА,, в Ереване 17-21 июля погода ожидается без осадков. В вечерние часы в возможно усиление порывов до 19-21м/с.