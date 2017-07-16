Пожарные потушили огонь на  травяных участках

15-16 июля в ЦКУ МЧС РА поступили сигналы о том, что на разных территориях республики возникли пожары.

В частности, в Ереване на ул. Гоголя близ АЗС сгорел травяной участок в 400 кв/м, на 5-й ул. села Зовуни, близ мемориала – около 2 га, на дачах села Джрвеж – около 100 кв/м, на 2-м км отрезка Аштарак-Апаран трассы М-4 – около 2000 кв/м, на 5-м км отрезка Эчмиадзщин-Армавир трассы М-5 – около 2000 кв/м травы.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, все очаги возгорания полностью потушены.