Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль

Пожарные потушили огонь на  травяных участках


15-16 июля в ЦКУ МЧС РА  поступили сигналы о том, что на разных территориях республики возникли пожары.

В частности, в  Ереване на ул. Гоголя близ АЗС сгорел травяной  участок в 400 кв/м, на 5-й ул. села Зовуни, близ мемориала – около 2  га, на дачах села  Джрвеж – около 100 кв/м, на 2-м км отрезка Аштарак-Апаран трассы  М-4 – около 2000 кв/м, на 5-м км отрезка Эчмиадзщин-Армавир  трассы  М-5 – около 2000 кв/м  травы.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, все  очаги возгорания  полностью потушены.



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