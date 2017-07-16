В  ереванском «Красочном забеге» участвовало 2000 человек: победительница среди девушек – Сара Фонтейн из Нью-Йорка  

В ереванском «Красочном забеге» участвовало 2000 человек. География значительно расширилась: впервые в нем участвовали бегуны из Китая, ОАЭ и др. стран. Как передает Арменпресс, забег состоялся в Ереване 16 июля.

«В этом году было много новшеств – впервые мы бежали на площади Республики, расширились благотворительные программы, больше участников. Возраст участников от 14 до 55 лет, были дети младше – они пришли с родителями», - сказал учредитель и председатель мероприятия Казар Акопян.

По его словам, увеличение числа участников свидетельствует о растущем интересе к этому веселому мероприятию.

«Приятно видеть людей активных, радостных. Думаю, спорт – великая сила. Приятно осознавать также то, что весь сбор идет на благотворительность», - сказала Милена Хачатрян, уже второй раз участвующая в забеге.

После сбора состоялась фитнес-разминка, сам забег и награждение. Дистанция забега – 5 км: площадь Республики—улицы В.Саркисяна—Италии—Бейрутская—Амиряна—пр.Маштоца—Исаакяна—Налбандяна—площадь Республики.

Победители: Меликсет Карапетян, Андраник Маркарян, Мгер Машумян. Среди девушек 3-е место заняла Элен Ованисян, 2-е — Карине Аветисян, а победительница среди девушек – Сара Фонтейн из Нью-Йорка, которая призналась, что в подобных забегах участвует часто.

«В Армении была впервые и получила колоссальное удовольствие. Мне это посоветовали мои друзья, которые были тут в прошлом году. Мне ужасно понравились люди, краски, атмосфера. На следующий год приеду непременно», - сказала Сара.

Подарки для победителей приготовили спонсоры, а Госкомитет по туризму подарил им пакет экстремального туризма.

Все завершилось музыкальной программой: в качестве особого гостя был победитель проекта «Х-фактор» Севан Ханандян, DJ Гево и DJ Шант, Мкртич Арзуманян.