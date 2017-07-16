Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль

В  ереванском «Красочном забеге» участвовало 2000 человек: победительница среди девушек – Сара Фонтейн из Нью-Йорка  


В  ереванском «Красочном забеге» участвовало 2000 человек. География  значительно расширилась: впервые  в  нем участвовали бегуны  из Китая, ОАЭ и др. стран. Как  передает Арменпресс, забег состоялся в  Ереване  16 июля. 

«В этом году  было много новшеств – впервые  мы  бежали на  площади Республики, расширились благотворительные программы, больше  участников. Возраст участников от 14 до 55 лет, были дети младше – они пришли с родителями», - сказал учредитель и председатель мероприятия  Казар Акопян.

По его словам, увеличение  числа участников свидетельствует о растущем интересе  к  этому  веселому  мероприятию.  

«Приятно видеть людей активных, радостных. Думаю, спорт – великая  сила. Приятно осознавать также  то, что весь сбор идет на  благотворительность», - сказала Милена Хачатрян, уже  второй  раз участвующая в забеге.

После  сбора  состоялась фитнес-разминка, сам забег и награждение. Дистанция  забега – 5  км:  площадь Республики—улицы В.Саркисяна—Италии—Бейрутская—Амиряна—пр.Маштоца—Исаакяна—Налбандяна—площадь Республики.

Победители: Меликсет Карапетян, Андраник  Маркарян, Мгер Машумян. Среди девушек 3-е место заняла Элен Ованисян, 2-е  — Карине Аветисян, а победительница среди девушек – Сара Фонтейн из Нью-Йорка, которая  призналась, что в подобных забегах участвует часто.

«В Армении была впервые  и получила колоссальное  удовольствие. Мне  это посоветовали мои друзья, которые были тут в  прошлом году. Мне  ужасно понравились люди, краски, атмосфера. На следующий  год приеду  непременно», - сказала Сара.

Подарки для  победителей приготовили спонсоры, а  Госкомитет по туризму  подарил им пакет экстремального туризма.

Все  завершилось музыкальной  программой: в качестве  особого гостя  был победитель проекта «Х-фактор» Севан Ханандян,  DJ Гево и DJ Шант, Мкртич Арзуманян.



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