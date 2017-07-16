Фильм «Жизнь и борьба» показан в  открытом кинозале в  «Звартноце»

Вечером 15 июля в историко-культурном музее-заповеднике было многолюдно. Помимо возможности полюбоваться архитектурным шедевром VIIв. в ночном освещении, посетителей ждал и другой сюрприз – на установленном поблизости экране посмотреть лучший армянский фильм последних лет «Жизнь и борьба».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НГКО «Служба охраны культурно-исторических памятников и исторической среды», по ходу фильма зрителей становилось все больше. Оригинальная инициатива министра культуры РА Армена Амиряна и директора НГКО «Служба охраны культурно-исторических памятников и исторической среды» Ара Тадевосяна вызвала живой интерес и у иностранных туристов, которые также присоединились к просмотру. По словам зрителей, весьма символично, что подобное мероприятие проводится на территории «Звартноца».

Инициатива обещает стать регулярной, предоставляя нашим соотечественникам возможность приобщаться к культурным ценностям и шедеврам армянской и мировой киносокровищницы.

Следующий просмотр состоится 22 июля.