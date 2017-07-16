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Фильм «Жизнь и борьба» показан в  открытом кинозале в  «Звартноце»


Вечером 15 июля в историко-культурном музее-заповеднике  было многолюдно. Помимо возможности полюбоваться архитектурным шедевром VIIв. в ночном освещении, посетителей ждал и другой сюрприз – на установленном поблизости  экране посмотреть лучший  армянский  фильм последних лет «Жизнь и борьба».

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе НГКО «Служба охраны культурно-исторических памятников  и исторической  среды», по ходу  фильма зрителей  становилось все  больше. Оригинальная  инициатива министра  культуры  РА Армена  Амиряна и директора  НГКО «Служба охраны культурно-исторических памятников  и исторической  среды» Ара Тадевосяна вызвала живой  интерес и у  иностранных туристов, которые  также присоединились к  просмотру. По словам зрителей, весьма  символично, что подобное  мероприятие  проводится на территории «Звартноца».

Инициатива обещает стать регулярной, предоставляя нашим соотечественникам возможность приобщаться к культурным ценностям и шедеврам армянской  и мировой  киносокровищницы.

Следующий  просмотр  состоится 22 июля.



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