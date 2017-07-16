В  Сасунике сгорели крыши 2 гаражей и 350 тюков  кормов

15 июля в 23:12 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в хлеву по 33-й ул. села Сасуник горят заготовленные корма.

На место выехали 2 боевых расчета.

Выяснилось, что по 33-й ул. села Сасуник на крыше хлева горят складированные там корма, а также крыши 2 гаражей рядом с хлевом.

Огонь был локализован в 00:55 часов, потушен – в 01:11.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сгорели 350 тюков кормов и крыши гаражей полностью (около 30 кв/м).