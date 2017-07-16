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В Одзуне молния нанесла ущерб, пострадавших нет


15 июля в 20:19 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что в  доме, расположенном  близ шк.№2 в селе Одзун (Лорийская область), молния  повредила  газовую трубу, в результате  чего возникла утечка с возгоранием.

На   место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что в одном из домов 2-го переулка 3-й ул. села повреждены крыша (около 110 кв/м), окна, газовый счетчик,  телевизор, спутниковая антенна. Пострадавших нет. 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, полученная  информация  передана главе  администрации. Для  выяснения  размера  ущерба  будет создана комиссия.

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