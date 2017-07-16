В Одзуне молния нанесла ущерб, пострадавших нет

15 июля в 20:19 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в доме, расположенном близ шк.№2 в селе Одзун (Лорийская область), молния повредила газовую трубу, в результате чего возникла утечка с возгоранием.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что в одном из домов 2-го переулка 3-й ул. села повреждены крыша (около 110 кв/м), окна, газовый счетчик, телевизор, спутниковая антенна. Пострадавших нет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, полученная информация передана главе администрации. Для выяснения размера ущерба будет создана комиссия.