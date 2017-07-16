15 июля  Гидрометслужба  обезвредила  9 туч из противоградных установок

Гидрометслужба МЧС РА 15 июля обезвредила 9 градоопасных туч из 55 противоградных установок. Произведено 10 тысяч выстрелов.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, согласно радиолокационным данным, град выпал на территории Апарана (Арагацотнская область), которая не защищена Гидрометслужбой.

15 июля в промежутке 22:10- 22:30 часов на территории общины Аргел (Котайкская область) Гидрометслужба обезвредила 1 градоопасную тучу из 2 противоградных установок. Произведен 281 выстрел.

15 июля в промежутке 22:10- 22:30 часов на территориях общин Карби, Оганаван, Арташаван, Сагмосаван (Котайкская область) Гидрометслужба обезвредила 1 градоопасную тучу из 18 противоградных установок. Произведено 2502 выстрела.

15 июля в промежутке 19:13-19:40 часов на территории общины Медовка (Лорийкская область) Гидрометслужба обезвредила 1 градоопасную тучу из 2 противоградных установок. Произведено 400 выстрелов.

15 июля в промежутке 17:14-19:50 часов на территориях общин Айкаван, Ваграмаберд, Маисян, Маисян трио, Камо, Ацик, Кети, Аревик, Геганист, Меграшен, Басен, Спандарян, Паник, Манташ (Шираккская область) Гидрометслужба обезвредила 6 градоопасных туч из 33 противоградных установок. Произведено 7039 выстрелов.