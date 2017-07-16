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15 июля  Гидрометслужба  обезвредила  9 туч из противоградных установок


Гидрометслужба МЧС РА 15 июля  обезвредила  9 градоопасных туч из 55 противоградных установок. Произведено 10 тысяч выстрелов.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, согласно радиолокационным данным, град выпал  на территории Апарана (Арагацотнская область), которая  не  защищена Гидрометслужбой.      

15 июля в промежутке 22:10- 22:30 часов на территории общины  Аргел (Котайкская область) Гидрометслужба  обезвредила  1 градоопасную тучу  из 2 противоградных установок. Произведен 281 выстрел.

15 июля в промежутке 22:10- 22:30 часов на территориях общин  Карби, Оганаван, Арташаван, Сагмосаван (Котайкская область) Гидрометслужба  обезвредила  1 градоопасную тучу  из 18 противоградных установок. Произведено 2502  выстрела.

15 июля в промежутке 19:13-19:40 часов на территории общины  Медовка (Лорийкская область) Гидрометслужба  обезвредила  1 градоопасную тучу  из 2 противоградных установок. Произведено 400 выстрелов.

15 июля в промежутке 17:14-19:50 часов на территориях общин   Айкаван, Ваграмаберд, Маисян, Маисян трио, Камо, Ацик, Кети, Аревик, Геганист, Меграшен, Басен, Спандарян, Паник, Манташ  (Шираккская область) Гидрометслужба  обезвредила  6  градоопасных туч из 33 противоградных установок. Произведено 7039 выстрелов.



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