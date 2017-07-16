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Гол Мхитаряна помог «Манчестер Юнайтед» победить «Лос-Анджелес Галакси» с крупным счетом


«Манчестер Юнайтед» с крупным счетом победил  LA Galaxy.

Как  передает Арменпресс, в состоявшемся в Лос-Анджелесе товарищеском матче «красные дьяволы» переиграли американскую команду с внушительным счетом 2:5. Авторами гола  из «МЮ» стали Рэшфорд (дубль), Фелаини, Мхитарян и Марсиаль.

Член национальной  сборной  Армении Генрих Мхитарян вышел на  поле  во втором тайме.



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