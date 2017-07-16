Гол Мхитаряна помог «Манчестер Юнайтед» победить «Лос-Анджелес Галакси» с крупным счетом

«Манчестер Юнайтед» с крупным счетом победил LA Galaxy.

Как передает Арменпресс, в состоявшемся в Лос-Анджелесе товарищеском матче «красные дьяволы» переиграли американскую команду с внушительным счетом 2:5. Авторами гола из «МЮ» стали Рэшфорд (дубль), Фелаини, Мхитарян и Марсиаль.

Член национальной сборной Армении Генрих Мхитарян вышел на поле во втором тайме.