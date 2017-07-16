Известны имена  победителей XIV международного кинофестиваля «Золотой  абрикос»

XIV международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в Ереване подвел итоги конкурсных программ. В ходе торжественной церемонии закрытия фестиваля в к/т «Москва» 16 июля жюри объявило лауреатов. Вечер был ознаменован также вручением специального приза XIV МКФ «Варпет» («Мастер»), присужденного режиссеру Джо Берлингеру. Церемонию завершил показ фильма Джо Берлингера «Намерение истребления» (2017).

Как передает Арменпресс, церемонию вручения наград сопровождала музыка Комитаса.

Приз имени выдающегося писателя Гранта Матевосяна за лучший сценарий получил фильм Криса Аветисяна «Дональд заплакал» (США).

Приза международной ассоциации кинокритиков и журналистов FIPRESCI удостоился фильм «Неподкупный» режиссера Мохаммада Расулофа (Иран).

Золотой абрикос в международной конкурсной программе получил фильм «Желанный Дурган» режиссера Санала Кумара Сасидхарана (Индия).

Серебряный абрикос получил фильм «Аравия» режиссера Афонсу Учоа/Жуана Думанса (Бразилия).

Особой оценки жюри удостоилась лента «Вестерн» режиссера Валески Гризбаха (Германия/Болгария/Австрия).

В международном конкурсе документального кино Золотой абрикос получил фильм «Охота за привидениями» режиссера Раеда Андони (Франция/Палестина/Швейцария/Катар).

Особой оценки жюри удостоился фильм «Крестьяне» режиссера Цветана Драгнева (Болгария).

В национальном конкурсе «Армянская панорама» Золотой абрикос вручен фильму Криса Аветисяна «Дональд заплакал» (США).

Особой оценки жюри за дебют удостоился молодой и перспективный артист Самвел Тадевосян за роль Тиграна в фильме «Жизнь и борьба» режиссера Мгера Мкртчяна (Армения).

Лучшим документальным фильмом назван фильм «Был снег» режиссера Тамары Степанян (Франция/Армения/Ливан), получивший Золотой абрикос.

Особой оценки жюри удостоился фильм «Орижин» режиссера Ашота Мкртчяна (Армения).

Лучшим короткометражным фильмом назван фильм «Остаться на воде» режиссера Эрика Шаиняна (США), получивший Золотой абрикос.

«Посмотрел несколько фильмов и должен подчеркнуть, что МКФ «Золотой абрикос» стал настоящим фейерверком воображения, и те, кто не соприкоснулся с фестивалем, многое потерял», - как передает Арменпресс, отметил министр культуры РА Армен Амирян, добавив, что в следующем году у нас будет новая модель кинопроизводства, которая обсуждалась со всеми кинопроизводителями.

Как сказал учредительный директор МКФ «Золотой абрикос» Арутюн Хачатрян, все очаги кино должны объединиться в кулак и общими силами развивать кинопроизводство в Армении. «Надо действовать друг с другом, а не друг против друга», - сказал он.

Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в Ереване – одно из крупнейших событий в культурной жизни страны. Основан в 2004г. Фондом развития кино, Ассоциацией киноведов и кинокритиков Армении. Основателями Международного кинофестиваля «Золотой абрикос» являются генеральный директор, кинорежиссер Арутюн Хачатрян, директор программ, кинокритик Микаел Стамболцян и художественный директор, кинокритик Сусанна Арутюнян.