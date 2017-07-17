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Предстоящие новости: 17.07.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 17-го июля, состоится торжественное  открытие  5 тура  патриотической программы  «Вернись домой-2017», который  состоится 2-15 июля. С приветственным словом выступит министр диаспоры  РА  Грануш Акопян. В  программе  участвуют 190 армянских юношей и девушек из 17 стран.

пресс-конференция

Сегодня, 17-го июля, в Фил.факе АГПУ (Ал.Манукяна, 13, 3 корп., 3 эт.) состоится встреча министра НО Левона Мкртчяна с армянскими преподавателями из диаспоры, проходящими переподготовку в Армении.

Сегодня, 17-го июля, состоится пресс-конференция первого  замминистра экологии Армении Эрика  Григоряна. Тема: ожидаемые  изменения  в  свете новой правительственной  программы  по экологии.

Сегодня, 17-го июля, состоится пресс-конференция директора Национального института исследований  труда и соцвопросов Армана Саркисяна. Тема: результаты  исследования проблем работодателей  в Арцахе.

Сегодня, 17-го июля, состоится пресс-конференция недавно уволенного экс-инспектора пограничного пункта  «Гогаван» Нарека Манташяна и экс-замдиректора НГКО Центр лабораторно-санитарных услуг по животноводству  и растениеводству  СБПП Георгия  Аветисяна. Тема: последствия  нарушений в  системе  СБПП.

Сегодня, 17-го июля, состоится пресс-конференция эксперта Артака  Манукяна, директора компании по грузоперевозкам САТИ Макара Аракеляна, председателя Ассоциации экспортеров Раффи Мхчяна. Тема: инвестиционная привлекательность Армении и ее экспортные возможности.

Сегодня, 17-го июля, состоится пресс-конференция ученых  Мурада Асратяна, Ашота Пилипосяна, Фрины Бабаян, Нюры Акопян, Айка  Аветисяна и др. Тема: по инициативе  НКГО «Охрана культурно-исторических памятников  и исторической  среды» состоится научно-практическая конференция, посвященная 110-летию историка, археолога  Каро Кафадаряна.

В актовом зале  Консерватории состоится церемония вручения дипломов выпускникам – бакалаврам и магистрам 2016-2017 уч/г.

С площади перед Минкультом состоится отъезд в  село Дсех Лорийской  области, где  министр Армен Амирян  примет участие в симпозиуме  по скульптуре, посвященном 150-летию Ованеса  Туманяна.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.

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