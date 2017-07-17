Предстоящие новости: 17.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 17-го июля, состоится торжественное открытие 5 тура патриотической программы «Вернись домой-2017», который состоится 2-15 июля. С приветственным словом выступит министр диаспоры РА Грануш Акопян. В программе участвуют 190 армянских юношей и девушек из 17 стран.

пресс-конференция

Сегодня, 17-го июля, в Фил.факе АГПУ (Ал.Манукяна, 13, 3 корп., 3 эт.) состоится встреча министра НО Левона Мкртчяна с армянскими преподавателями из диаспоры, проходящими переподготовку в Армении.

Сегодня, 17-го июля, состоится пресс-конференция первого замминистра экологии Армении Эрика Григоряна. Тема: ожидаемые изменения в свете новой правительственной программы по экологии.

Сегодня, 17-го июля, состоится пресс-конференция директора Национального института исследований труда и соцвопросов Армана Саркисяна. Тема: результаты исследования проблем работодателей в Арцахе.

Сегодня, 17-го июля, состоится пресс-конференция недавно уволенного экс-инспектора пограничного пункта «Гогаван» Нарека Манташяна и экс-замдиректора НГКО Центр лабораторно-санитарных услуг по животноводству и растениеводству СБПП Георгия Аветисяна. Тема: последствия нарушений в системе СБПП.

Сегодня, 17-го июля, состоится пресс-конференция эксперта Артака Манукяна, директора компании по грузоперевозкам САТИ Макара Аракеляна, председателя Ассоциации экспортеров Раффи Мхчяна. Тема: инвестиционная привлекательность Армении и ее экспортные возможности.

Сегодня, 17-го июля, состоится пресс-конференция ученых Мурада Асратяна, Ашота Пилипосяна, Фрины Бабаян, Нюры Акопян, Айка Аветисяна и др. Тема: по инициативе НКГО «Охрана культурно-исторических памятников и исторической среды» состоится научно-практическая конференция, посвященная 110-летию историка, археолога Каро Кафадаряна.

В актовом зале Консерватории состоится церемония вручения дипломов выпускникам – бакалаврам и магистрам 2016-2017 уч/г.

С площади перед Минкультом состоится отъезд в село Дсех Лорийской области, где министр Армен Амирян примет участие в симпозиуме по скульптуре, посвященном 150-летию Ованеса Туманяна.

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