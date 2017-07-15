Серж Саргсян подписал принятый НС РА новый закон

Президент РА Серж Саргсян сегодня подписал принятый НС РА новый закон о внесении дополнений в Закон РА «Об утверждении годичных и комплексных мероприятий по восстановлению, сохранению, репродукции и использованию экосистемы озера Севан».

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.