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Серж Саргсян подписал принятый НС РА новый закон


Президент РА Серж Саргсян сегодня подписал принятый  НС РА  новый закон о внесении дополнений в Закон РА  «Об утверждении годичных и комплексных мероприятий по восстановлению, сохранению, репродукции и использованию экосистемы  озера  Севан».

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.



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