Серж Саргсян подписал принятый НС РА новый закон
Президент РА Серж Саргсян сегодня подписал принятый НС РА новый закон о внесении дополнений в Закон РА «Об утверждении годичных и комплексных мероприятий по восстановлению, сохранению, репродукции и использованию экосистемы озера Севан».
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.
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