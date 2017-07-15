Тони Блэр считает необходимым остановить процесс выхода Великобритании из ЕС

По мнению экс-премьера, Brexit наносит стране ущерб в экономическом и политическом плане

Как сообщает Арменпрес, об этом информирует ТАСС, цитируя слова министра данные им в ходе интервью со Sky News.

"Я думаю, сейчас возможно добиться того, чтобы не допустить Brexit. Я считаю абсолютно необходимым, чтобы выхода из ЕС не произошло, поскольку он наносит нам ущерб и в экономическом, и, безусловно, в политическом плане", - отметил экс-премьер.

По словам Блэра, общественное мнение сейчас сдвигается в пользу сохранения членства в сообществе, и происходит это в связи с очевидными изменениями в экономике.

В конце марта нынешнего года премьер-министр Тереза Мэй ввела в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, которая запускает формально необратимую двухлетнюю процедуру выхода страны из сообщества. Однако власти в Брюсселе дали понять, что у Великобритании при наличии желания все еще остается возможность для обратного маневра и сохранения своего членства в блоке.