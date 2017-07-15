По факту смерти новорожденного в Иджеванском МЦ возбуждено уголовное дело

В Следственном управлении Тавушкой области Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело – по факту смерти новорожденного в Иджеванском МЦ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК, 14 июля 2017г. от жителя города Иджеван поступило сообщение, что его дочь 14 июля 2017г. родила в ЗАО «Иджеван МЦ», а спустя несколько часов врачи сообщили, что младенец умер.

По данному факту 15 июля 2017г. в Тавушком областном следственном управлении Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 130 УК РА. В Иджеванском МЦ конфискованы все необходимые документы. Для выяснения обстоятельств смерти младенца и ряда других обстоятельств назначена судмедэкспертиза.

Проведены все необходимые следственные мероприятия.

Следствие продолжается.