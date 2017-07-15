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По факту смерти новорожденного в Иджеванском МЦ возбуждено уголовное дело


В Следственном управлении Тавушкой  области Следственного комитета  РА  возбуждено уголовное  дело – по факту  смерти новорожденного в  Иджеванском МЦ.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  СК, 14 июля 2017г.  от жителя  города Иджеван поступило сообщение, что его дочь 14 июля 2017г. родила  в  ЗАО «Иджеван  МЦ», а  спустя  несколько часов врачи сообщили, что младенец  умер. 

По данному  факту 15 июля 2017г. в Тавушком областном следственном управлении Следственного комитета  РА  возбуждено уголовное  дело по ч.2 ст. 130 УК РА. В  Иджеванском МЦ конфискованы  все  необходимые  документы. Для выяснения  обстоятельств  смерти  младенца и ряда  других обстоятельств назначена судмедэкспертиза.

Проведены  все  необходимые следственные мероприятия.

Следствие  продолжается.



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