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Умерла известный иранский математик Мариам Мирзахани


В возрасте 40 лет умерла известный иранский  математик, лауреат авторитетнейшей  премии Филдса в  области математики  Мариам Мирзахани.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает иранская Tehran Times.

Мариам Мирзахани жила  в  США, преподавала в Стенфордском университете. Последние  4  года боролась с  раком. 

Мариам Мирзахани родилась 3  мая 1977г. В 1999г. она  получила степень бакалавра в Технологическом университете Шарифи (Иран), а  в  2004г. – степень доктора  математики в Гарварде.  В 2014г. она  стала первой  женщиной, и вообще – первым гражданином Ирана,  удостоившимся Филдсовской  премии, к  тому  же  не достигшим 40 лет. Она получила  премию «за выдающийся вклад в  изучение  динамики и геометрию римановых поверхностей и   их модульных пространств».

 



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