Умерла известный иранский математик Мариам Мирзахани

В возрасте 40 лет умерла известный иранский математик, лауреат авторитетнейшей премии Филдса в области математики Мариам Мирзахани.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает иранская Tehran Times.

Мариам Мирзахани жила в США, преподавала в Стенфордском университете. Последние 4 года боролась с раком.

Мариам Мирзахани родилась 3 мая 1977г. В 1999г. она получила степень бакалавра в Технологическом университете Шарифи (Иран), а в 2004г. – степень доктора математики в Гарварде. В 2014г. она стала первой женщиной, и вообще – первым гражданином Ирана, удостоившимся Филдсовской премии, к тому же не достигшим 40 лет. Она получила премию «за выдающийся вклад в изучение динамики и геометрию римановых поверхностей и их модульных пространств».