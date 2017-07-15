Глава Пентагона отреагировал на решение Турции купить российские С-400

Глава Пентагона Джеймс Мэттис дал оценку планам Турции купить российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400.

Как сообщает Арменпрес, об этом информирует РИА Новости.

"Это суверенное решение, вот и все", — заявил он.

При этом Мэттис предупредил Анкару о рисках.

"Проблема в том, насколько системы НАТО совместимы с российскими. Они никогда не будут совместимы", — заявил он, отметив при этом, что оборонному ведомству США необходимо подождать и посмотреть, каким образом Турция будет использовать российские ЗРК.

Переговоры Турции с Россией по закупкам С-400 начались несколько месяцев назад. Как сообщало агентство Bloomberg, Анкара собирается потратить на российские ЗРК 2,5 миллиарда долларов.