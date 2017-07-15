Сбежавший из тюрьмы стамбульский языковед Нишанян разместил фото

Сбежавший из тюрьмы 14 июля стамбульский языковед Нишанян разместил в Facebook свое фото.

Как передает Арменпресс, Нишанян сопроводил снимок заголовком «Правонарушитель».

Проживающий в Стамбуле лингвист Севан Нишанян, который находился в тюрьме с 2014 года и осужден на 17 лет, 14 июля сбежал из тюрьмы.

Утром 14 июля Нишанян с разрешением вышел из тюрьмы Фочи открытого режима и вечером не вернулся туда.

Он написал в Twitter и Facebook, что птичка улетела, чего желает и остальным 80 миллионам.

В беседе с турецкими СМИ он не сказал, как ему удалось сбежать из тюрьмы: «Пока рано говорить, как это было сделано. Когда настанет время, я расскажу об этом во всех деталях».

На вопрос, почему он решил так поступить, Нишанян, сидевший за решеткой с 2014г., ответил: «Я подумал, что 3,5 лет вполне хватит, пора вздохнуть свободно. Вот и все. Решил воспользоваться недостатками и выйти с подконтрольной государству территории».

«Был в тюрьме, а теперь нет. Возвращаться и не думаю», - сказал Нишанян. На вопрос, в Турции ли он сейчас или за ее пределами, Нишанян сказал: «Даже не знаю, где я. Дай бог и другим жертвам насилия».

Севан Нишанян заявил, что на самом деле в этой стране очень легко организовать побег – всего лишь нужно иметь достаточно денег.

«Это очень легко организовать. Если дать денег в органах безопасности, спокойно можно сбежать», - сказал Нишанян.

Он отказался сообщить, где находится – в Турции или за ее пределами, и что ждать 48 часов нет необходимости. «С этой минуты меня можно считать находящимся в бегах», - сказал он.

Севан Нишанян был арестован за то, что в собственном саду в измирском селе Сириндже начал «незаконное» строительство. Турецкие СМИ ранее объявляли, что арест Нишанян – это сфабрикованное властями дело, потому что он не раз выступал с публичной критикой турецкого правительства. С призывом освободить Нишаняна выступали многие, отмечая, что истинная причина его ареста состоит лишь в том, что он осмелился критиковать официальную историю Турции, издав книгу «Неправильная республика».