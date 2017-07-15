Объединение, созданное в результате слияния российских компаний Yandex.Taxi и Uber, гендиректором которого станет Тигран Худавердян, будет работать на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Казахстана. Однако из-за армянского происхождения гендиректора Yandex.Taxi и Uber Азербайджан прерывает связи с компанией. Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.

«В случае если объединение Yandex.Taxi и Uber возглавит гражданин Армении или просто армянин по национальности, Азербайджан перестанет сотрудничать с новой компанией и прервет все связи», - сказал пресс-секретарь транспортного агентства Баку Маис Агиев.