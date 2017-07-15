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Из-за армянского происхождения гендиректора Yandex.Taxi и Uber Азербайджан прерывает связи с компанией


Объединение, созданное в  результате  слияния российских компаний Yandex.Taxi и Uber,  гендиректором которого станет Тигран Худавердян, будет работать на  территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Казахстана. Однако из-за армянского происхождения гендиректора Yandex.Taxi и Uber  Азербайджан прерывает связи с компанией. Как  передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские  СМИ.

«В случае если  объединение Yandex.Taxi и Uber   возглавит гражданин Армении или просто армянин по национальности, Азербайджан перестанет сотрудничать с новой  компанией и прервет все связи», - сказал пресс-секретарь транспортного агентства Баку Маис Агиев.  



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