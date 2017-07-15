Арам Сафарян видит позитивную динамику в экономике стран ЕАЭС

В экономике стран ЕАЭС по итогам пяти месяцев заметна позитивная динамика.

Об этом в беседе с журналистами сказал председатель о/о «Интеграция и развитие», член координационного клуба ЕАЭС Арам Сафарян.

По его словам, председатель ЦБ России заявила, что Россия вступает в новый этап экономического развития и прогнозирует удачный год.

«Важно отметить, что крупные рейтинговые организации пересмотрели показатели для РФ, Беларуси, Казахстана и Армении и прогнозируют новые показатели роста. Согласно прогнозам, в течение года Армения может достичь до 3,4% роста. Это довольно высокий показатель», - сказал Сафарян, напомнив, что прошлый год РА завершила показателем 0,2%.

«Только увеличение объема готовой продукции и экспорта мы можем решить социальные вопросы, проблемы безработицы и т.д. Мы оптимистично настроены относительно роста сфер, которые, казалось, просто исчезли – текстильного и обувного производства. В ЕАЭС они получили возможность роста», - сказал он.

Сафарян отметил активизацию в сфере туризма. В частности, возрос поток туристов из России, и в будущем он обещает быть больше.

По словам Сафаряна, поскольку общий фон благоприятный, важными становятся вопросы – как будут работать налоговые, таможенные службы, госструктуры, кредитные и банковские организации и др.

«В годовом разрезе мы можем претендовать на участие в 350 млн долларов на рынке закупок. Почему не участвуем? Потому что наша государственная система не сотрудничает с частником, чтобы предложить конкурентоспособные предложения по российским критериям. У других стран серьезные лоббинговые возможности. А у нас еще не выработалась культура участия в закупочных сделках с другими странами», - сказал Арам Сафарян.