Время в Ереване: 11:07:36,   15 Июль

Арам Сафарян видит позитивную динамику в экономике стран ЕАЭС


В   экономике стран ЕАЭС по итогам пяти месяцев заметна позитивная динамика.

Об этом в  беседе  с журналистами сказал председатель о/о «Интеграция  и развитие», член координационного клуба ЕАЭС   Арам  Сафарян.

По его словам, председатель ЦБ России заявила, что Россия  вступает в  новый  этап экономического развития и прогнозирует удачный  год. 

«Важно отметить, что крупные рейтинговые  организации пересмотрели показатели для  РФ, Беларуси, Казахстана и Армении и прогнозируют новые  показатели роста. Согласно прогнозам, в течение  года  Армения может достичь до 3,4% роста. Это довольно высокий  показатель», - сказал Сафарян, напомнив, что прошлый  год РА  завершила показателем 0,2%.   

«Только увеличение  объема готовой  продукции и экспорта  мы  можем решить социальные вопросы, проблемы  безработицы и т.д. Мы оптимистично настроены относительно роста сфер, которые, казалось, просто исчезли – текстильного и обувного производства.  В ЕАЭС они получили возможность роста», - сказал он.

Сафарян отметил активизацию в  сфере туризма. В  частности, возрос поток  туристов  из России, и в будущем он обещает быть больше. 

По словам Сафаряна, поскольку общий фон  благоприятный, важными становятся вопросы – как  будут работать налоговые, таможенные службы, госструктуры, кредитные и банковские  организации и др. 

«В годовом разрезе мы  можем претендовать на участие  в 350 млн долларов на рынке закупок. Почему  не участвуем? Потому  что наша государственная  система не  сотрудничает с  частником, чтобы  предложить конкурентоспособные предложения по российским критериям. У  других стран серьезные лоббинговые  возможности. А  у  нас еще не  выработалась культура участия в  закупочных сделках с другими странами», - сказал Арам Сафарян.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации